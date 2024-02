Aggredisce col coltello madre e zia, arrestato

Dramma famigliare ieri sera poco prima di mezzanotte a Riva Trigoso (Genova), dove un uomo di 44 anni ha accoltellato al volto e alla testa la zia di 57 anni ed a una gamba la madre 70 enne accorsa a difendere a sorella. La donna nonostante le ferite è riuscita a fuggire dalla furia del nipote rifugiandosi esanime nel bar di via della Libertà, a pochi metri dall'abitazione. La donna non è in pericolo di vita.

Immediato i soccorsi dei medici del 118 e dei militi della Croce Rossa che viste le profonde ferite disponevano il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, meno grave la ferita di striscio inferta alla madre.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno bloccato l'aggressore, un operaio impiegato in una ditta locale, attualmente in cassa integrazione, che è apparso in stato psicofisico alterato, ed è stato portato in carcere.



