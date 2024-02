Università apre sala 'GiuBox', dove si può socializzare

Si chiama "GiuBox" e aprirà il 19 febbraio all'interno della biblioteca della facoltà universitaria di Giurisprudenza, in via Balbi 130 rosso a Genova, uno spazio innovativo, a metà strada tra la sala di lettura e luogo di socializzazione, sul modello dei campus anglosassoni, che l'ateneo genovese ha dedicato alla comunità universitaria. Uno spazio di circa 70 metri quadri, attrezzato con poltroncine, pouf e cuscini, oltre a uno schermo a parete, che permetterà di fare attività di gruppo, ricerche, ma anche avere uno spazio di incontro informale, aperto a studenti e personale accademico, per favorire momenti di "contaminazione" culturale.

"La formula di uno spazio vivo e da vivere insieme, in un contesto informale, all'insegna della integrazione e della interazione. - spiega Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria e presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo - è ora una realtà concreta che crea valore per il nostro Ateneo e che, soprattutto, risponde a un ampliamento dei servizi che UniGe intende offrire alla comunità accademica in modo sempre più convinto. Ritengo sia molto importante che studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori e personale tecnico amministrativo e bibliotecario abbiano a disposizione un ambiente confortevole, capace di unire, dove alternare allo studio e alla ricerca, momenti di dialogo, di socialità da cui far nascere amicizie e anche relazioni di ricerca e idee innovative. Uno spazio che faccia sentire tutti parte di una grande comunità".

Lo spazio GiuBox, che sarà dedicata alla memoria del docente di biblioteconomia Alberto Petrucciani, sarà inaugurato il 19 febbraio e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19.



