Turismo, Comune Genova lancia app con premi in palio

Sulle piattaforme online del Comune di Genova è stata lanciata la nuova app 'Play Phygital' dedicata all'offerta turistica e che, come suggerisce il neologismo inglese, unisce attività fisiche e virtuali. Il nuovo strumento digitale tradotto in sei lingue, non ancora noto ai più, è stato argomento di discussione in Consiglio comunale a Palazzo Tursi.

Un'interrogazione della consigliera di Vince Genova Tiziana Notarnicola ha consentito all'assessora ai Servizi informatici Marta Brusoni di illustrare le caratteristiche della nuova app.

Attraverso Play Phygital, disponibile attraverso il sito visitgenoa.it e accessibile sia attraverso Spid sia attraverso altri percorsi personali, è possibile creare un avatar con cui creare e organizzare itinerari virtuali, ascoltare spiegazioni sulle bellezze della città, visitare un mercato 3D dove acquistare prodotti locali.

La particolarità è che tutte le attività fanno accumulare "punti genovini" e quindi ottenere premi. Il sistema è in via di implementazione e non è stato ancora pubblicizzato ufficialmente. Oltre a effettuare visite virtuali, la app consente di guidare concretamente il turista (o il genovese) tra i caruggi e le strade della città. La applicazione, elaborata dagli stessi uffici informatici del Comune, è gratuita.



