Sindacati, progetti porto vanno presentati a tavoli ufficiali

"Ci fa piacere che ci siano progetti sul porto di Genova, ci fa pensare che vogliamo dargli forza, quindi aumenti contrattuali, traffici, sicurezza: tutte cose positive. Però rimaniamo stupiti dal fatto che si parli con Aponte, che certo è il primo armatore al mondo, di piano regolatore portuale e progettualità, quando alle parti sociali non è ancora stato presentato niente. Vogliamo che il Piano regolatore portuale sia discusso ai tavoli ufficiali con le parti interessate, che sono anche i rappresentanti dei lavoratori". I segretari regionali di Filt-Cgil, Uiltrasporti e Fit-Cisl, Enrico Poggi, Roberto Gulli e Mauro Scognamillo intervengono il giorno dopo il vertice delle istituzioni con l'armatore Gianluigi Aponte per dire al sindaco Marco Bucci, al presidente della Regione Giovanni Toti e al commissario dell'Autorità di sistema portuale Paolo Piacenza che i progetti per il futuro del porto devono essere presentati nelle sedi ufficiali.

"Vogliamo essere ai tavoli dove si discute il futuro del porto - sottolineano i sindacati - perché il futuro del porto è il futuro del lavoro di Genova e della Liguria e di tutto il Nord Italia. Invitiamo le istituzioni, prima di fare annunci a confrontarsi con noi" proseguono i tre segretari, sottolineando: "E' già accaduto che ci siamo trovati ripetutamente a vedere sui giornali piani e rendering di tanti progetti sul porto mai concretizzati ai tavoli ufficiali che sono invece la sede in cui si devono approvare per dare una visione di sviluppo".



