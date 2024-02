Sansa, "gente in coda e Autostrade fa rinfreschi in corsia"

"La gente da anni in coda e Autostrade fa rinfreschi sulle corsie". Lo mette in evidenza il consigliere regionale della Liguria Ferruccio Sansa sui suoi profili social. "Un rinfresco sull'autostrada, con tanto di chef, prosecco e squisitezze - scrive Sansa - a mangiare e brindare, decine di persone, per festeggiare la fine lavori in un tunnel. Sono soltanto io che mi stupisco? Sul Ponte Morandi sono morte 43 persone. Da anni le Autostrade stanno tormentando la vita di 1,5 milioni di persone.

Ogni giorno e ogni notte i cantieri ci fanno perdere ore e ore mettendoci in una situazione di pericolo senza che le autorità competenti facciano niente. Invece ecco decine di persone che brindano a prosecco sulle corsie. C'è davvero da festeggiare o bisognerebbe vergognarsi e tacere?".

Sansa fa riferimento a un evento organizzato da Aspi nei giorni scorsi sulla autostrada A26 Genova-Gravellona Toce per annunciare la fine dei lavori di manutenzione in una galleria.

Sulla A26, come sulle altre autostrade liguri, sono aperti da diversi anni molti cantieri per la manutenzione di viadotti a gallerie che provocano code, ritardi, e spesso incidenti nei numerosi tratti in cui si viaggia su una sola carreggiata nei due sensi di marcia. Le diverse organizzazioni, tra cu Confindustria, autotrasportatori, consumatori, hanno spesso denunciato questa situazione al limite.



