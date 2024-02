Rubano agli anziani le chiavi di casa per svaligiarle, arrestati

Rubavano agli anziani le chiavi di casa per svaligiarle, ma la squadra mobile della Spezia li ha scoperti disarticolando una batteria di trasfertisti provenienti dal Piemonte e dalla Lombardia. Tre persone sono state arrestate e una quarta denunciata con l'accusa di furto in abitazione in concorso.

Gli indagati sono ritenuti componenti di una batteria che avrebbe colpito in almeno cinque distinte occasioni alla Spezia tra marzo e dicembre 2023. Il modus operandi ricostruito dagli inquirenti presupponeva che una donna dai modi amichevoli avvicinasse persone anziane per strada presentandosi come una nuova vicina di casa o semplicemente con l'offerta di un aiuto in modo da carpire l'indirizzo delle vittime e poi sfilarle le chiavi di casa. Consegnate le chiavi ai complici, che si occupavano di svaligiare gli appartamenti, le vittime venivano tenute sott'occhio affinché non rientrassero a casa mentre si stava compiendo il 'colpo'.

Almeno cinque gli episodi ricostruiti tra i quartieri di Migliarina, Mazzetta e il centro storico della Spezia ai danni di pensionati di età compresa tra 80 e 92 anni. Tra gioielli, oro, preziosi e banconote, il bottino ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA