Pnrr, una 'piazza coperta' sorgerà nel centro storico di Genova

Entro giugno una nuova 'piazza coperta' nel centro storico di Genova sorgerà nell'ex cinema teatro Fossatello grazie a un progetto di riqualificazione urbana finanziato con 841mila euro dal Pnrr. Lo annunciano il vice sindaco e assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e l'assessore ai Centri storici Mauro Avvenente.

L'obiettivo del Comune di Genova è creare "un innovativo spazio aggregativo con una forte funzione sociale, dove organizzate attività per ragazzi e adulti, di tipo associativo e ludico-sportive, laboratori e corsi di formazione circense all'interno di locali totalmente rinnovati".

I lavori sono iniziati nell'aprile 2023, con le demolizioni interne e la revisione e sostituzione dei vari impianti. Al piano terra, dove prima c'era l'ingresso del cinema, con la biglietteria, la platea e il palco con lo schermo, sorgerà uno spazio unico che servirà da palestra, per le attività ludico- motorie, con una struttura in travi tralicciate per permettere le attività sospese di tipo circense e sono stati ricavati due spogliatoi, accessibili alle persone disabili. Al primo piano, su una piattaforma creata sulle gradinate della galleria, verrà costruita una grande aula per le lezioni didattiche e al terzo piano saranno ricavate altre aule e servizi igienici.

"Un profondo intervento di rilancio dell'immobile nella sua storica vocazione culturale e aggregativa, nell'ambito del 'piano integrato Caruggi', per intercettare i bisogni di socialità dei più giovani, delle famiglie e per il mondo associativo", lo definisce Piciocchi.



