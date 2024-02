Genova pensa a stop a telefonate durante Consiglio comunale

Un'informativa per fare in modo che i consiglieri comunali non utilizzino il telefonino per telefonate durante le sedute in aula rossa. E' il documento che il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba ha già predisposto e invierà nei prossimi giorni per limitare le situazioni di confusione che, talvolta, si verificano durante i lavori. "Si tratta di un atto di bon-ton istituzionale e di rispetto nei confronti dei colleghi che, a volte, non riescono a concentrarsi abbastanza per intervenire", ha spiegato Cassibba in termine di seduta, "strigliando" i consiglieri per il continuo brusio. "Non vietiamo i cellulari in aula ma si potranno usare solo per consultare i social e le notizie o per i messaggi, secondo logiche di buon senso", ha concluso.



