Genova chiede diritti per Salis ma Consiglio si spacca

Il consiglio comunale di Genova ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede al sindaco e alla giunta di attivarsi presso il governo "al fine di garantire i diritti fondamentali di Ilaria Salis nella detenzione e nel processo, presenziando alle udienze del procedimento in qualità di osservatore e intervenendo verso il Governo dell'Ungheria affinché venga resa possibile l'esecuzione in Italia degli arresti domiciliari". Il documento, presentato dal capogruppo del Pd Simone D'Angelo, è passato con il voto favorevole di tutta l'opposizione e di parte della maggioranza (Genova Domani, Vince Genova e Umberto Lo Grasso della lista Toti), oltre che dello stesso sindaco Marco Bucci. Hanno votato contro gli altri totiani, Fdi e Lega, riconoscendo la "bontà" dell'ordine del giorno ma parlando "estrema politicizzazione del tema". Astenuta Forza Italia. La scorsa settimana in consiglio regionale un documento simile, e presentato sempre dalla minoranza, era stato approvato all'unanimità.



