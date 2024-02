Consiglio Liguria chiede studio su fenomeno Hikikomori

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato da Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta a istituire un gruppo di lavoro multidisciplinare per studiare il fenomeno Hikikomori, quello dei giovani che decidono di isolarsi, a livello regionale e locale e sviluppare un piano di azione e un percorso a tappe di raccolta di dati e esperienze dal territorio.

L'obiettivo è di creare programmi di sensibilizzazione per scuole, famiglie e cittadinanza "mirati a riconoscere e prevenire l'isolamento sociale e sviluppare servizi di supporto e consulenza per i soggetti e le famiglie colpiti da questa situazione". Si chiede alla giunta Toti anche di instaurare una collaborazione con associazioni e organizzazioni no profit e servizi sanitari per offrire corsi terapeutici e di reinserimento sociale e, infine, a verificare la possibilità di ottenere finanziamenti nazionali e europei per sostenere progetti dedicati.



