Confindustria: due liguri candidati alla presidenza nazionale

Sono ufficialmente due gli imprenditori liguri candidati alla presidenza nazionale di Confindustria: il genovese Edoardo Garrone, a guida della Erg e presidente del Sole 24 Ore, il chiavarese Antonio Gozzi, a guida di Duferco e presidente di Federacciai. È quanto emerso dopo settimane di indiscrezioni dalla presentazione delle firme a sostegno dei candidati.

Alla scadenza per le canditure si conferma che sono quattro gli industriali alla linea di partenza per l'elezione del prossimo presidente di Confindustria. Oltre ai due liguri sono in corsa il lombardo Alberto Marenghi e l'emiliano Emanuele Orsini. E' solo una prima fase: alle candidature definitive si arriverà con il lavoro della commissione dei saggi che, in cinque settimane di consultazioni, sonderà come si orientano consenso e aspettative in tutte le articolazioni del sistema di rappresentanza degli industriali e potrà, così, anche far emergere sia nuove candidature sia l'opportunità di eventuali passi indietro. D'ora in avanti diventa quindi determinante il gioco del comporsi e scomporsi delle possibili alleanze e delle eventuali convergenze su un numero minore di candidati.



