Chiamata per lite in casa, polizia scopre coltivazione marijuana

Ricevuta una chiamata di soccorso per la segnalazione di una lite tra fidanzati la polizia ha invece scoperto una coltivazione di marijuana in un'abitazione di Genova Pontedecimo. Arrivati nell'appartamento della coppia i poliziotti del commissariato di Cornigliano hanno sentito un odore inconfondibile. Così hanno proceduto a un controllo e in una stanza hanno trovato una vera e propria serra attrezzata per la coltivazione indoor con 5 piante di marijuana pronte per essere essiccate. I due giovani, un 24enne e una 29enne, incensurati, sono stati denunciati per coltivazione di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sequestrate e saranno analizzate per stabilire la quantità di principio attivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA