Pnrr, a Genova sorgerà polo abitativo per famiglie in difficoltà

Un polo residenziale per nuclei familiari in difficoltà sorgerà a Genova Sampierdarena in via Dino Col grazie a 1,4 milioni stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Bucci su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi.

"L'immobile di proprietà comunale è da alcuni anni in disuso e dopo la dismissione della residenza sanitaria assistenziale, che in precedenza era ospitata all'interno, ha subito un processo di degrado - spiega Piciocchi - con il finanziamento del Pnrr andremo a realizzare opere strutturali e il rifacimento delle facciate. Le opere propedeutiche al cantiere sono già in corso e a breve avremo anche il progetto esecutivo. Recuperata la struttura, abbiamo già inserito gli interventi negli interni, per la realizzazione di mini alloggi, nel piano triennale delle opere pubbliche con l'obiettivo di restituire alla città, con una forte valenza sociale rivolta alle fasce più deboli, un edificio oggi in rovina".



