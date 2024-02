Metropolitana Genova da domani chiusa in anticipo per tre giorni

La metropolitana di Genova da domani al 14 febbraio chiuderà in anticipo per lavori di manutenzione. Lo comunica Amt spiegando che "le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin" anziché fino alla mezzanotte.

"Il programma dei lavori della settimana prevede attività alla stazione di Corvetto, al sistema di rilevamento antincendio e interventi di manutenzione ordinaria dell'armamento ferroviario. - spiega l'azienda - Il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 Caricamento-Brin-Pontedecimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA