Maltempo, crolla un muro sull'Aurelia a Zoagli

Un muraglione è crollato sulla strada statale Aurelia a Zoagli (Genova) a seguito delle forti piogge delle ultime ore durante l'allerta meteo gialla emanata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal). Il Comune di Zoagli comunica che a causa del cedimento il traffico sull'Aurelia avviene a senso unico alternato. Il transito in via dei Mulini è completamente interdetto. È possibile in alternativa il transito pedonale da via Castello o in via dei Mulini.

Prestare la massima attenzione". Sul posto sono intervenuti il personale del Comune, di Anas, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non si registrano feriti, ma sono in corso le verifiche sulla stabilità del versante franoso su cui sorgono alcune abitazioni.



