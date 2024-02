L'unica bottega in borgo ligure riapre grazie a raccolta fondi

Ha superato le duecento donazioni la raccolta fondi lanciata a dicembre scorso dai cittadini e dal Comune di Castelnuovo Magra, borgo storico dell'Appennino in provincia della Spezia, per contribuire economicamente a riaprire l'unica bottega alimentare del villaggio chiusa da oltre un anno. Sono stati raccolti circa 13mila euro, che permetteranno all'attività di riaprire in primavera. Lo annuncia l'amministrazione comunale in una nota per "ringraziare gli abitanti e le persone esterne al paese che con il loro contributo hanno dimostrato grande interesse al progetto".

Sono meno di 400 gli abitanti del borgo durante il periodo invernale. "È così che Castelnuovo avrà di nuovo la sua bottega alimentare, non un semplice negozio, ma uno segnale fondamentale per tenere in vita un piccolo centro abitato. - sottolinea l'amministrazione comunale - Il piccolo bazar, gestito da Rosita Bellocchio e Maria Aida Bibolini detta Dodò, riaprirà al pubblico nella primavera del 2024, tra fine marzo e i primi di aprile, grazie a uno sforzo collettivo e al contributo del Comune. Chi volesse sostenere la causa, può ancora farlo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA