A Genova oltre mille in piazza "per la libertà della Palestina"

Al grido di "Palestina libera" oltre mille persone hanno partecipato al corteo regionale pro Palestina organizzato a Genova dal Movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, a cui hanno aderito altri movimenti, associazioni, partiti, sindacati e un gruppo di profughi palestinesi.

A pochi metri dalla cattedrale di San Lorenzo sono stati affissi dai manifestanti tre striscioni con scritto 'Free Palestine', 'Stop arms trafficking' e 'Israel, UE, Nato, legalized terrorism'. Sul retro del palazzo della Regione Liguria sono state vergate alcune scritte spray contro il sionismo, il genocidio nella Striscia di Gaza e per la libertà della Palestina.

Il corteo è stato aperto da uno striscione scritto anche in lingua araba: 'Generazione dopo generazione fino alla liberazione'. In piazza anche un gruppo di medici in camice bianco con il cartello: 'Cessate il fuoco ora, 1.200 adulti e 44 bambini senza dialisi, 500 neonati al mese senza cure salvavita, 10 mila malati di tumore senza terapie".



