Tiziano Ferro ringrazia Emma, suo medley uno dei gesti più belli

"Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, vi siete messi d'accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro". Lo scrive sui social Tiziano Ferro.

"Però il mio abbraccio adesso - continua il cantante commosso - va in particolare a Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai rivolti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare.

Grazie Emma, grazie a Bresh, siete troppo". E conclude: "In bocca al lupo a tutti gli amici a Sanremo che stanno spaccando.

Non prendo parte perché voglio bene a tutti loro. In bocca al lupo! Viva Sanremo!".



