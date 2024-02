Teleconsulto salva la vita a una donna tra Savona e Genova

Una complessa attività di sistema ha permesso all'equipe dei cardiochirurghi dell'Ospedale Policlinico San Martino di salvare la vita ad una donna di 53 anni residente a Savona, trasportata d'urgenza inizialmente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo, diretto dal dottor Lerza. La donna è stata subito seguita dall'equipe del dottor Alessandro Gastaldo, direttore del dipartimento di diagnostica di Asl2 e responsabile Diar regionale, che grazie al teleconsulto ha potuto inviare 1.800 immagini di TAC in pochi secondi ai chirurghi del San Martino spiega in una nota la Regione.

Alla base dell'intervento salva vita, "che certifica il ruolo del San Martino quale hub regionale per l'alta complessità", il sistema di teleconsulto ospitato sulle infrastrutture di Liguria Digitale, che da alcune settimane è stato esteso anche alla sindrome aortica acuta. Lo scambio di immagini ha permesso di stilare una diagnosi chiara, la dissezione aortica, con rischio di rottura e tamponamento cardiaco, che ha comportato il trasporto in elicottero della paziente al San Martino per l'intervento, che è riuscito, a cura dei cardiochirurghi diretti dal professor Francesco Santini. La paziente è ora ricoverata in terapia intensiva e sta rispondendo ai processi post operatori.

"L'efficacia del sistema - dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - conferma la grande importanza anche per patologie tempodipendenti di ordine cardiovascolare. La cardiochirurgia del Policlinico San Martino, hub regionale per l'alta e altissima complessità dimostra ancora una volta la capacità di rispondere con grande tempestività".

"Questa efficace azione di sistema - sottolinea Marco Damonte Prioli, direttore generale dell'Ospedale Policlinico San Martino - certifica l'efficacia del teleconsulto, che impatta sempre di più sulla salute dei pazienti del sistema sanitario regionale e il ruolo del San Martino, hub di riferimento per l'alta complessità di cura".



