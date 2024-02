Successo per Rai Libri a Casa Sanremo Writers

Grande successo per gli autori di Rai Libri al salotto letterario Casa Sanremo Writers, manifestazione organizzata al Palafiori, durante la settimana del Festival. L'ultimo appuntamento è stato sabato 10 febbraio con Nathania Zevi e il suo libro Il nemico ideale, riflessione lucida e coraggiosa sulle forme dell'antisemitismo nell'epoca contemporanea.

La rassegna è iniziata martedì 6 con Giulio Leoni, autore esperto di gialli storici, che ha presentato il suo nuovo romanzo Mameli, opera ispirata alla serie evento di Rai 1 in onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio. Il giorno successivo è stata la volta di Massimo Roscia, giornalista e scrittore, che ha esplorato il mondo degli errori più comuni nella lingua italiana parlando del suo ultimo libro dal titolo Erroriario.

Giovedì 8 febbraio la conduttrice di Rai 1 Vira Carbone ha presentato Il cibo ti cura, scritto con Marzia Valitutti, un'occasione per dialogare con il pubblico su argomenti come l'alimentazione e il benessere. Il 9 febbraio la giornalista Ilaria Amenta ha raccontato la genesi di Io sono l'uomo nero, che ricostruisce i tragici fatti del Circeo e di Ferrazzano, analizzando gli scritti del pluriomicida Angelo Izzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA