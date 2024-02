Su TikTok vince Geolier, seconda Annalisa e terza Berté

La community di TikTok premia Geolier si aggiudica anche il primo posto nella classifica della community di TikTok : sono stati infatti oltre 28 mila video creati utilizzando "I p' me, tu p' te" .

Al secondo posto si piazza "Sinceramente" di Annalisa con 21.700 video mentre si piazza terza "Pazza" di Loredana Berté, s scelta per accompagnare oltre 5.400 mila video.

In quattro giorni - annuncia TikTok - sono stati oltre 57 mila video creati utilizzando l'hashtag ufficiale #Sanremo2024.

I 40 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok @sanremorai hanno complessivamente raggiunto quasi 5 milioni di visualizzazioni mentre i 132 video pubblicati sui profili RAI (@sanremorai, @raiplay, @rairadio2) raggiungono circa 11 milioni di visualizzazioni.

Inoltre, video creati usando i suoni delle canzoni in gara superano i 73 mila video, con una crescita (dati aggiornati alle 07.00 di oggi) di oltre il 139% rispetto alla giornata precedente.



