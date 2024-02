Scarafaggi nel frigo, polizia chiude bar a Genova

Ispezione a sorpresa ieri mattina in un bar di via Sottoripa, in centro storico a Genova, da parte delle volanti della polizia. Durante il controllo gli agenti hanno trovato scarafaggi morti nel frigo e in cucina e in generale pessime condizioni igieniche. I poliziotti hanno chiamato quindi gli ispettori della Asl3 che hanno confermato le violazioni, che comprendono anche la presenza di estintori scaduti. Il proprietario, un 44enne di nazionalità cinese, è stato sanzionato e il bar chiuso fino a quando la situazione non sarà sanata e certificata attraverso una nuova ispezione.





