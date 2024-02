Sanremo, il 67.8% della serata cover è record dell'era Auditel

Il festival di Amadeus nella storia. La serata delle cover di Sanremo 2024 (dalle 21.15 all'1.59) è stata seguita in media da 11 milioni 893mila telespettatori pari al 67.8% di share, il miglior risultato per la serata del venerdì dell'era Auditel, dal 1987. Al secondo posto proprio l'edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del festival.

La prima parte della serata cover (dalle 21.25 alle 23.35) è stata seguita ieri da 15 milioni 531mila spettatori pari al 65.1% di share; la seconda (dalle 23.38 all'1.59) da 8 milioni 398mila pari al 73.2%.

L'anno scorso la serata dedicata ai duetti e alla reinterpretazione dei successi del passato aveva raccolto in media (dalle 21.25 all'1.59) 11 milioni 121mila telespettatori pari al 66.5% di share. La prima parte (dalle 21.15 alle 23.41) aveva ottenuto 15 milioni 46mila telespettatori pari al 65.2% di share; la seconda (dalle 23.44 all'1.59) 7 milioni 41mila con il 69.7%.



