Samp, ko a Pisa e la squadra va in zona play out

La Sampdoria finisce in zona play out dopo la sconfitta di oggi a Pisa, 2-0 per i toscani ed è l'undicesimo ko della stagione per la squadra di Andrea Pirlo che non riesce a spiccare il volo. Una sconfitta in qualche modo condizionata dall'espulsione dell'esterno blucerchiato Giordano che si è fatto ammonire due volte nel giro di tre minuti, dal 42' al 45' del primo tempo costringendo i blucerchiati all'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Vantaggio dei padroni di casa al 59' con un missile di Caracciolo che finisce all'incrocio dei pali. Poi il raddoppio del Pisa al 71' con Barbieri che sfrutta al meglio un assist di Tourè. Poi al 74' Estevez atterra Depaoli, calcio di rigore per l'arbitro Baroni che poi cambia idea dopo aver visionato il VAR.

Adesso la Samp con 27 punti deve guardarsi alle spalle per evitare di ritrovarsi nella lotteria dei play out.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA