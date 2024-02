Roberto Bolle all'Ariston balla Bolero

La perfezione fatta ballerino. Il teatro Ariston si trasforma in un grande teatro classico e ospita Roberto Bolle, che accompagnato da 18 ballerini del Béjart Ballet Lausanne, esegue il Bolero di Maurice Ravel, per la prima volta alla televisione italiana.

"È una grandissima emozione essere qui, tornare al festival dove sono stato due volte, ma quando Amadeus mi ha chiamato per venire a questa edizione sono stato super felice, ho detto immediatamente di sì" aveva spiegato in precedenza Bolle.

Bolle ha spiegato che Bolero è un pezzo "iconico della danza del '900 mai fatto sulla tv italiana, interpretato alla Scala, all'Opera di Parigi, nei più grandi teatri, che riuscirà a scaldare il pubblico, ad arrivare a casa".

Amadeus ha annunciato che Bolle sarà protagonista di un'altra grande serata in prime time su Rai1, il 29 aprile, giornata internazionale della danza, che si chiamerà Viva la danza.





