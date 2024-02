I Jalisse, sul palco 27 anni di attesa annullati in un secondo

"È stata una grandissima emozione: appena abbiamo messo piede in pedana è come se 27 anni si fossero annullati in una frazione di secondo", dice Alessandra Drusian. "Si è rotto un incantesimo", sorride accanto a lei Fabio Ricci. I Jalisse sono tornati sul palco dell'Ariston a 27 anni dalla vittoria con Fiumi di parole, complice Fiorello.

"Siamo rimasti rinchiusi in una stanza d'albergo perché lui voleva così, non abbiamo fatto neanche le prove ieri, ci siamo affidati alla professionalità dei maestri", spiega Alessandra.

"E dei tecnici che hanno fatto il sound check per noi", aggiunge Fabio.

"Il mestiere dell'artista è fatto così: non si va mai sempre in sesta marcia, a volte si rallenta a volte si accelera, ci sono momenti down e up. Ma ieri è stato un grande momento, presentati da Fiorello e Amadeus, diretti da due maestri (Leonardo De Amicis e Beppe Vessicchio, ndr) che sono l'eccellenza in Italia, non potevamo volere di più", sottolinea ancora Alessandra.

Li aspetta un progetto live la prossima estate, con date anche all'estero, e "il lavoro sul nuovo album". Dopo tanti tentativi andati a vuoto, proveranno a tornare in gara? La risposta è in coro: "certo".



