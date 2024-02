Foibe: maxischermo Regione si illumina in memoria delle vittime

"In memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata": è la scritta che ha illuminato il maxischermo sul palazzo della Regione Liguria per celebrare il Giorno del Ricordo. "Oggi teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini italiani morti nelle foibe e il dramma dei nostri connazionali spogliati di tutto e costretti a lasciare le loro case. - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Ricordarli vuol dire ricordare il nostro passato e il sacrificio fatto da molti per diventare quello che siamo: una democrazia".



