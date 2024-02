Diga Genova, Toti 'tra poche settimane i primi cassoni'

"Che i porti abbiano un andamento congiunturale dove talvolta si cresce talvolta si cala è sicuro, che il Mar Rosso stia provocando qualche incertezza è altrettanto vero, ma la certezza è che nel porto di Genova c'è una gigantesca chiatta che tra poche settimane comincerà a posare i cassoni della nuova diga del porto di Genova". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Genova a margine del 30mo congresso Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari. "Se il pubblico corre, a partire dai miliardi di investimento sulla nuova diga del porto di Genova in costruzione, il privato dovrebbe per una volta cercare di tenere il passo", esorta Toti facendo riferimento alla mega chiatta ormeggiata alla Stazione Marittima di Genova 'Trond Barge 33' lunga 110 e larga 45 metri con una capacità di immersione fino a 19 metri di profondità per posizionare i cassoni della nuova diga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA