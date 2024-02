Confindustria a Toti, non siamo pigri e indagine è scientifica

"Abbiamo presentato una fotografia, nessuna lamentazione. Gli imprenditori sono ottimisti per natura e non sono pigri, altrimenti non farebbero gli imprenditori.

L'aumento dell'occupazione conferma l'investimento delle aziende sulle persone, nonostante un contesto di mercato molto incerto, per essere pronti a cavalcare la ripresa". Così Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, replica al presidente della Regione Giovanni Toti che, commentando i risultati dell'indagine congiunturale sull'economia genovese presentata ieri dall'associazione, con risultati in calo, ha accusato gli imprenditori di essere un po' pigri, invitandoli a "lamentarsi un po' meno e aumentare gli investimenti" contestando anche il calo: "Quando il Pil cresce, l'occupazione cresce e calano i 'neet', io penso che l'economia vada bene" ha detto Toti a margine del convegno di Assiom Forex.

Ribatte Risso: "La nostra indagine congiunturale - sottolinea - è svolta con rigore scientifico su un campione rappresentativo di associati che operano nei settori economici rappresentati. L'associazione incrocia dati anche di altre fonti per il semestre considerato. Il metodo è quello utilizzato da oltre venti anni, suffragato da tutti gli enti di ricerca che si occupano di queste temi, dal Centro Studi di Confindustria nazionale alla Banca d'Italia, riscontrando solo dati oggettivi".



