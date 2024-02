Cantieri autostrade: frontale su A10 in galleria, due feriti

Ennesimo incidente sulle autostrade liguri in tratti in cui si marcia nei due sensi di su una sola carreggiata a causa dei numerosi cantieri per le manutenzioni.

Stamani sulla A10 si è verificato uno scontro frontale tra due veicoli che ha provocato due feriti. L'incidente, in una galleria tra i caselli di Albenga e Andora in provincia di Savona, ha costretto il concessionario a bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia e si sono formate code di diversi chilometri sia in direzione di Genova sia in direzione della Francia. Dopo lo spostamento dei mezzi coinvolti il traffico è stato riaperto con un senso unico alternato.

Secondo quanto riferito, sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un furgone. Sul posto sono subito giunti l'automedica del 118 e due ambulanze della croce bianca di Andora, oltre ai vigili del fuoco, alla polstrada e al personale di Autofiori. Le due persone ferite sono state trasferite al Santa Corona di Pietra Ligure una in codice rosso e l'altra in codice giallo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA