Bucci, un bel segno gotha della finanza a Genova

"Genova oggi è capitale della finanza, abbiamo portato a Genova tutta la finanza italiana, il trentesimo congresso di Assiom Forex, il primo dopo il Covid, è un bel segno per la città". E' il commento del sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'apertura del secondo giorno del congresso, che si svolge a Genova ai Magazzini del Cotone. "Ieri sera ero all'incontro con i partecipanti - aggiunge - tutti hanno detto che non solo Genova è una bella città ma sanno che è su un cammino molto importante di finanziamenti che ovviamente poi devono tradursi in progetti concretamente messi sul territorio. Il fatto che qui si tenga anche il primo discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta pone Genova sul palco nazionale".



