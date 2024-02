Teatro: Carlo Felice conquista l'Oman con un Britten da sogno

Quattordici minuti di applausi ininterrotti hanno accolto alla Royal Opera House di Mascate la prima di 'A midsumer night's dream', realizzata dal Teatro Carlo Felice di Genova in coproduzione con il teatro della capitale dell'Oman. L'opera di Britten aveva inaugurato con successo la stagione lirica genovese in corso e ha ottenuto un'analoga accoglienza a Mascate.

"Era la prima volta che ospitavamo un'opera inglese e la risposta è stata straordinaria e meritata. - testimonia il direttore generale della Royal Opera House Umberto Fanni - Difficile assistere ad uno spettacolo così perfettamente riuscito in tutte le sue parti, dalla direzione del maestro Renzetti al cast, dalla regia alla scenografia. Meriterebbe di essere ripresa e fatto girare in altri teatri. Per noi, due recite sold out che danno la misura dell'attesa creata intorno all'evento".

"Siamo felicissimi, - commenta il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi - è la conferma di una collaborazione avviata lo scorso anno quando curammo l'inaugurazione della stagione qui a Mascate con 'Traviata' cui partecipò Placido Domingo. Domani con il direttore Fanni ragioneremo sul futuro".

"Stiamo pensando - conferma il direttore della Royal Opera House - a una importante coproduzione internazionale per la stagione 2025/2026. Stiamo contattando eventuali altri partner e presto contiamo di ufficializzare il progetto".



