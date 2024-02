Settimana corta, prima volta in Liguria in un'azienda pubblica

Per la prima volta in Liguria un'azienda pubblica introduce la 'settimana corta' di quattro giorni di lavoro. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno firmato un accordo con Genova Parcheggi, la società che gestisce le aree di sosta nel capoluogo ligure.

La sperimentazione prevede che dal primo aprile fino al 31 dicembre 2024 l'orario di lavoro del personale di Genova Parcheggi sarà sviluppato su una media di quattro giorni lavorativi alla settimana per gli operatori di sosta e ausiliari del traffico.

L'orario di lavoro giornaliero sarà di 9 ore più una per le attività accessorie come i tempi di trasferimento per raggiungere la zona per svolgere l'attività operativa. "L'intesa può diventare un modello da esportare in altre città della Liguria ma anche nel resto d'Italia visto che ci sono pochissimi progetti simili. - commentano i sindacalisti Andrea Gamba (Filt Cgil), Raffaele Lupia (Fit Cisl) e Giuseppe Gulli (Uiltrasporti) - È un accordo che riguarda circa un centinaio di lavoratori e garantisce la possibilità di poter godere di un giorno di riposo in più senza intaccare minimamente le ore lavorate e la retribuzione".

"C'è soltanto una differente scansione dei turni. - spiegano - Crediamo molto nel progetto perché vuole garantire al lavoratore una qualità della vita migliore: il vantaggio è quello che si potrà godere almeno di tre giorni di riposo consecutivi ma potrebbero essere anche di più attaccandoli al sabato o alla domenica. Chiediamo adesso al Comune di Genova di aprire un tavolo per allargare il modello ad altre aziende".





