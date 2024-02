Sergio, Rai propone a Mannino un programma tv senza censure

L'ad della Rai, Roberto Sergio, ha proposto a Teresa Mannino un programma senza censure". Lo ha detto il direttore dell'Ufficio Stampa Rai, Fabrizio Casinelli chiudendo la conferenza Sanremo di oggi.

"Limitazioni, censure: sono parole che non ci appartengono da nessun punto di vista, né nela campo dell'informazione né in quello dell'intrattenimento. Voglio rassicurare tutti gli artisti che sono liberi di proporre progetti e lavorare in piena serenità" ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea sulle parole di ieri dell'attrice comica che aveva parlato di "troppi paletti in Rai" per pensare a uno spettacolo tv.

"Porte apertissime a Teresa Mannino, ma non in forza di quello che è successo ieri. Siamo innamorati di Mannino e la mia idea personale, ma direi anche l'idea della Rai, è riuscire a fare qualcosa con lei di importante. Se lo merita lei e il pubblico", ha aggiunto.



