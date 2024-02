La polizia ha chiuso un'impresa alimentare in via Sestri, a Sestri Ponente. In particolare, il personale ispettivo ha rilevato gravi condizioni igieniche e manutentive nei locali adibiti alia preparazione, conservazione e vendita degli alimenti. Circostanza che ha comportato I'immediata sospensione totale dell'attività per motivi d'urgenza, sino all'avvenuta rimozione delle condizioni di non conformità. Sanzioni per cinque mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA