Sanremo travolge la Hit Parade, Sfera Ebbasta in vetta tra album

Effetto Sanremo sui singoli più venduti dal 2 all'8 febbraio che monopolizzano la top ten della classifica Fimi: svetta Geolier con la sua I p' me, tu p' te accompagnato sul podio da Sinceramente di Annalisa e Tuta gold di Mahmood. Quarta La noia di Angelina Mango e quinto Tu no di Irama. A seguire ci sono Gazzelle con Tutto qui, The Kolors con Un ragazzo una ragazza, Loredana Bertè con Pazza, Emma con Apnea e Mr.Rain con Due altalene.

Per quanto riguarda gli album dopo 12 settimane in classifica Sfera Ebbasta con X2VR si riprende lo scettro dai Club Dogo che, dopo la reunion e l'uscita del disco che porta il loro nome, hanno annunciato dieci date al Mediolanum Forum tra marzo e aprile, già sold-out, e un concerto-evento a San Siro il 28 giugno. Scala due posti e sale sul podio Tedua (quinto), da ben 36 settimane in classifica con La Divina Commedia (Tour Edition Inferno). Resiste in quarta piazza Tunnel di Simba La Rue, mentre risale di due scalini Il Coraggio dei Bambini - Atto II di Geolier, album da 57 settimane in classifica e re delle classifiche 2023. Al sesto posto Relax di Calcutta e al settimo l'inossidabile Sirio di Lazza (96 settimane), entrambi risalgono di 3 posizioni. Slitta dal terzo all'ottavo posto Piccolo Principe di Neima Ezza. Sale di 10 posizioni al nono posto Materia Prisma (in classifica da 114 settimane) di Marco Mengoni, la cui conduzione a Sanremo ha conquistato proprio tutti. In ascesa dal tredicesimo al decimo posto E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, tra le favorite del festival.

Sanremo anche in 12 posizione dove debutta Dargen D'Amico con il nuovo album Ciao America, che contiene nella riedizione streaming il singolo Onda alta portato al festival.

Tra i vinili stabile in testa la riedizione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, l'iconico album degli 883 uscito nel 1992 e che oggi rivive con una nuova veste grafica.



