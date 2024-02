Sanremo, sui media stranieri la Chicken Dance di Travolta

La 'Chicken Dance' di John Travolta fa scalpore in Italia. Così titola la Reuters in riferimento alla discussa performance del ballo del qua qua della star statunitense nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo.

"L'attore americano John Travolta, famoso per le sue coreografie in film come 'La febbre del sabato sera' e 'Pulp Fiction', ha dovuto affrontare una raffica di critiche negative dopo aver eseguito la 'Chicken Dance' per la tv italiana", si legge nell'articolo. "La danza in cui le persone sbattono i gomiti e scuotono i fianchi per imitare un pollo è popolare tra i bambini, ma viene presentata regolarmente anche ai matrimoni e alle feste della birra. Travolta, 69 anni, l'ha eseguita mercoledì a Sanremo, uno sfarzoso festival annuale della canzone, con un'espressione impassibile mentre si girava accanto a due conduttori televisivi sorridenti e affiancato da un gruppo di ballerini vestiti con costumi da pollo giallo".

L'agenzia di stampa inglese riporta poi i titoli dei principali media italiani e le ipotesi di pubblicità occulta per un brand di calzature indossate nella performance dall'attore nel qua qua portato alla fama da Romina Power nel 1981.



