Sanremo: sale attesa per finale, a Napoli striscione per Geolier

"Onore a te comunque vada". E' il messaggio affidato a uno striscione steso tra i palazzi dei Quartieri Spagnoli a Napoli dove, come è successo in altri rioni cittadini, con manifesti e scritte sui muri, i napoletani stanno manifestando il loro tifo per Geolier, tra i protagonisti del festival di Sanremo.

Un altro striscione è stato esposto tra i palazzi del rione Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio che ospitano anche il grande murales di Maradona.

L' attesa per l'esito della serata finale si fa sentire specialmente a Miano, quartiere a nord della città dove Geolier è nato e cresciuto. I suoi fans hanno annunciato che seguiranno il festival nei locali della sala giochi dove il rapper si intratteneva con gli amici e dove nei giorni scorsi è stato inaugurato un murale che lo ritrae con il suo idolo, Diego Armando Maradona.



