Il picco di ascolti durante la terza serata del festival di Sanremo è stato raggiunto alle 22.04: in 15 milioni 108mila spettatori stavano seguendo in quel momento l'esibizione di Eros Ramazzotti, tornato al festival a festeggiare i 40 anni di Terra Promessa, con cui vinse tra le Nuove Proposte.

Il picco di share alle 00.08 con il 67.9%, nel momento in cui Mahmood ha presentato Ghali.



