Sanremo, in arrivo una ventina di trattori dal Piemonte

"Avremmo preferito essere vicino al palco dell'Ariston, andava bene anche fuori se non sopra e forse avremmo avuto una visibilità maggiore. Ora aspettiamo dei nostri colleghi, che vengono da Mondovì (già si trovano in provincia di Imperia, ndr) con una ventina di trattori: una parte arriverà qui e un'altra si fermerà al mercato dei Fiori".

Lo ha detto Gabriele Ponzano, agricoltore e allevatore di Alessandria, fermo sulla passeggiata Trento Trieste di Sanremo, che in questi giorni è diventato il quartier generale degli agricoltori giunti per ottenere visibilità dal Festival.

"Al momento non è ancora chiaro se Amadeus leggerà, durante la serata, il comunicato concordato dalla categoria. Dopo le 17, partiamo e torniamo nelle nostre aziende, anche perché dobbiamo curare i nostri animali - prosegue -. Fino a ieri eravamo sicuri che leggesse questo comunicato che è già stato condiviso con gli altri agricoltori presenti a Sanremo. Speriamo che questo comunicato venga letto, perché è importante che gli italiani sappiano lo stato di sofferenza della nostra agricoltura". Ma ora che Sanremo è agli sgoccioli e che è svanita l'ipotesi di manifestare di fronte all'Ariston, gli agricoltori stanno pensando di andare a Roma. "Siamo pronti ad andare anche a Bruxelles - conclude Ponzano - a bordo dei nostri trattori".





