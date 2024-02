Sanremo, Artemisia Gentileschi protagonista al festival

C'è spazio anche per Artemisia Gentileschi al festival di Sanremo: nel foyer dell'Ariston è esposta una replica del primo Seicento della 'Giuditta e la sua ancella con le testa di Oloferne', un olio su tela di 127 x 95 cm mai mostrato al pubblico e conservato nei depositi dei Musei di Strada Nuova, a Palazzo Rosso, nell'ambito del progetto 'Ospiti d'onore', curato dalla coordinatrice delle Politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini e realizzato dalla storica dell'arte Anna Orlando.

"Lo scorso anno, durante il festival, era stato un Rubens a promuovere Palazzo Ducale come una delle principali istituzioni culturali della nostra regione - spiega il governatore ligure Giovanni Toti -. Quest'anno il quadro di Artemisia ha un valore doppiamente importante, perché è l'opera di una pittrice che ha vissuto sulla sua stessa pelle quella violenza che affligge ancora migliaia di donne nel nostro Paese. Il tema della violenza di genere, che talvolta sfocia tristemente in femminicidio, è argomento su cui politica, società civile e la stessa cultura devono interrogarsi. Auspichiamo pertanto che l'iniziativa di Regione Liguria sia spunto per portare avanti il dibattito su un dramma che ci affligge ancora oggi".

In questi giorni si sono moltiplicati i selfie degli artisti davanti al quadro, da Fiorella Mannoia ad Annalisa, da Francesco Facchinetti a Clara, da Sangiovanni a Francesco Renga, da Fred De Palma a Leo Gassmann, fino al Volo. Un'immagine che richiama la mostra 'Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione', allestita fino al 1 aprile a Palazzo Ducale, realizzata dalla società Arthemisia con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e curata da Costantino D'Orazio con la collaborazione di Anna Orlando. "Dobbiamo appropriarci di nuovi linguaggi contro la violenza di genere - sottolinea la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato - il tema è la continua sensibilizzazione dell'informazione attraverso nuovi strumenti. l'arte è senza dubbio uno di questi che travalica il tempo e i giudizi, e i grandi eventi internazionali, come Sanremo, sono palcoscenici incredibili per dar voce alle donne".



