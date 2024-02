Sanremo: 400 studenti al Centrale per Orientamenti Dreamers

Giovani ballerine affermate nel mondo dello spettacolo come Megan Ria o Maddalena Svevi e motociclisti come Maurizio Gerini: sono solo alcuni dei Dreamers, ovvero coloro che sono riusciti a realizzare i propri sogni, che oggi hanno calcato il palcoscenico del cinema teatro Centrale di Sanremo per Orientamenti Dreamers, l'evento organizzata da Regione Liguria tramite l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa), dedicato ai ragazzi delle scuole. Orientamenti è sbarcato al Festival di Sanremo, dopo il successo dell'edizione 2023 ai Magazzini del Cotone di Genova, con circa 110mila presenze registrate durante i tre giorni di manifestazione. Circa 400 i ragazzi delle maggiori scuole di Sanremo hanno partecipato all'evento.

"E' una tappa classica del Festival - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, parlando ai ragazzi - e un momento significativo per cercare di raccontare a tanti ragazzi che non bisogna rinunciare ai propri sogni. Dreamers è la parola chiave, ma bisogna ricordare che per raggiungere i propri sogni bisogna pure impegnarsi, studiare e crederci fino in fondo, costruendo un percorso per arrivarci".

"Abbiamo voluto portare l'evento sul territorio - ha detto l'assessore regionale alla formazione Scajola -. Già l'anno scorso siamo venuti qui durante il Festival e abbiamo ripetuto l'iniziativa anche quest'anno, vista la grande richiesta".

All'evento ha partecipato anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: "Abbiamo visto in questi anni un Festival che si è ringiovanito. Assistiamo a un altro record di ascolti (riferendosi alla manifestazione canora, ndr) ed è stato fatto un lavoro enorme in città e all'interno dell'Ariston".



