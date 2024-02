Rai, aspettiamo ancora il comunicato degli agricoltori

"Aspettiamo il comunicato degli agricoltori, sono tante le email arrivate, non sappiamo a chi poter dare una risposta: aspettiamo che ne arrivi una che Amadeus leggerà sul palco. La Rai è disponibile a portare a conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste, siamo pronti a farlo. Quanto lo avremo, è pronto a leggerlo". Lo spiega Fabrizio Casinelli, capo dell'ufficio stampa della Rai, in conferenza stampa a Sanremo, rispondendo ad Enrico Lucci di Striscia la notizia che ha chiesto se lavessero deciso di non far salire gli agricoltori sul palco "per paura della Meloni o di Lollobrigida".

"All'ufficio stampa - sottolinea ancora il direttore Casinelli - non è arrivato nessun comunicato: se arrivasse ne parlerei immediatamente con i vertici aziendali. Ribadisco, abbiamo dato ampia disponibilità alla lettura del comunicato: se gli agricoltori, ai quali va la mia solidarietà totale, mio nonno era contadino, ci portano un comunicato unitario, siamo pronti a leggerlo". "Anche questa sera", chiosa Amadeus.



