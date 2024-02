Ornella Muti e Naike Rivelli verso Sanremo, 'arance per tutti'

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli stanno partendo dal Piemonte per raggiungere Sanremo, a sostegno della protesta degli agricoltori. "Come avevamo annunciato, siamo pronte a portare arance calabresi a tutti", spiega Naike. "Abbiamo risposto all'appello di Amadeus, pensavamo fosse serio, e ora ci dicono che dobbiamo chiedere il permesso alla polizia per scaricare le arance? Lo stiamo chiamando da ieri. Abbiamo cercato di contattare la moglie, senza successo. Arriveremo a Sanremo nel primo pomeriggio. Se gli organizzatori non ci faranno entrare faranno una bruttissima figura".

"Abbiamo tutto il diritto di arrivare davanti all'Ariston.

Chiediamo solo di arrivare lì per poter distribuire queste arance. Non vogliamo fare nulla di eclatante: se non ci fanno entrare, scenderemo dal trattore e le lasceremo davanti al box di Fiorello - conclude - che è amico del popolo ma che quando lo chiami non c'è".



