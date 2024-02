Occupati in crescita ma aziende faticano a trovare personale

Gli occupati in organico delle aziende di Genova sono aumentati anche nel secondo semestre del 2023 (+0,9%), con aumenti più elevati nei settori logistica, trasporti, banche, assicurazioni, chimica e plastica, mentre impiantistica-metalmeccanica e sanità hanno registrato segni di debolezza. Sono i dati evidenziati nell'analisi degli indicatori economici di Confindustria Genova che sottolinea anche l'aumento delle difficoltà delle aziende a reperire il personale da assumere. Nel 2023 a Genova ci sono state 66.670 assunzioni e nel 46,3% dei casi le aziende hanno segnalato di avere avuto difficoltà a reperire i candidati, o per carenza o perché non erano sufficientemente preparati dicono i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere-Anpal. Punte che salgono oltre il 60% per figure come amministratori, direttori e dirigenti (66,7%) ma anche per operai specializzati (60,3%), conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili, conducenti di veicoli (63,9%).



