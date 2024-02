Nella top music video global di YouTube anche 5 brani da Sanremo

Un Sanremo da record su YouTube: per la prima volta ben 5 brani conquistano la Daily Top Music Video Global, entrando nella Top 100. Sono i music video di Geolier #27, Annalisa #30 Irama #39, Angelina Mango #52 e Mahmood #94.

"L'ingresso di 5 music video di Sanremo in classifica global ci restituisce la dimensione del fenomeno musicale italiano per eccellenza. YouTube offre un palcoscenico globale agli artisti e alla musica italiana: da Sanremo, al mondo!", ha commentato Chiara Santoro, responsabile delle partnership musicali YouTube in EMEA.

Resta invariata la Top 5 dei brani del Festival sul canale YouTube di RAI, ma si accorcia la classifica. "Sinceramente" di Annalisa scavalca Loredana Bertè con "Pazza" e si avvicina alla testa della classifica dove troviamo sempre "La noia" di Angelina Mango: La noia, Angelina Mango - 2.3M views Sinceramente, Annalisa - 2M views Pazza, Loredana Berté - 1.4M views Capolavoro, Il volo - 1M views Tu no, Irama - 1M views In forte ascesa troviamo Geolier e i The Kolors che potrebbero presto entrare nella top 5 cambiando l'ordine della classifica.

In YouTube Charts - Italy: Novità nella Top 5 delle classifiche Trending Music Videos, con Mahmood che scavalca Angelina Mango posizionandosi in #4 posizione. In testa sempre Geolier, Annalisa, Irama. I music video di Geolier e Annalisa hanno già superato i 2M di views. Tutti i primi 5 video superano 1M di views. Top 100 Music Videos: Prima classifica daily disponibile dall'inizio di Sanremo, i music video di Sanremo occupano tutte le prime 17 posizioni e tutti i 30 degli artisti in gara appaiono nella Top 100 italiana. Una curiosità dalla classifica Svizzera: 11 brani sanremesi in classifica tra cui Irama al quinto posto.



