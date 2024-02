Lo 'scippo' di una borsetta in platea: un bonus per il Fantasanremo, che impazza sul palco, e una citazione di Piero Pelù, che fece lo stesso gesto al festival 2020, per La Sad. Dopo aver portato sul palco il tema del suicidio alla prima esibizione, il gruppo canta Autodistruttivo, poi l'abbraccio tra un uomo e una donna che li accompagnano in scena: "I rapporti si possono sempre salvare".





