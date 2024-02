In overdose mentre era agli arresti domiciliari a Rapallo

È finito in overdose mentre era agli arresti domiciliari ed è stato salvato dal personale del 118, che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale di Lavagna. Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Rapallo dove un 42enne originario di Santa Margherita Ligure si è sentito male a causa dell'assunzione di stupefacenti nell'abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari.

I carabinieri stanno indagando su come la droga sia giunta al pregiudicato con divieto di uscire ad esclusione di due giorni per recarsi al Sert e proprio in questi ambienti sono in corso accertamenti per capire se fossero spariti negli ultimi giorni flaconi di metadone.



