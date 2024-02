Economia genovese in calo, il turismo la tiene a galla

Dallo 'sboom' della prima metà dell'anno, con la fine della ripresa post Covid e il ritorno ad una crescita moderata, alle 'acque agitate' del secondo semestre 2023. Confindustria Genova presenta gli indicatori economici e dice che l'espansione dell'economia genovese, già a ritmo ridotto nella seconda parte del 2023 si è definitivamente interrotta. Il dato complessivo è un calo del fatturato Italia dell'1,5%, estero -0,8%, ordini Italia -1,9%, ordini estero - 0,5%. L'unico indicatore con il segno positivo è quello degli occupati in crescita dello 0,8%. Per il primo semestre 2024 le imprese genovesi prevedono però un miglioramento dell'attività economica, grazie a maggiori esportazioni.

L'industria manifatturiera è il settore più colpito: cala produzione (-1,4%), il fatturato Italia (-2,9%) e anche quello estero (-0,6%) così come gli ordini Italia (-3,8%) ed estero (-1%). Il turismo è invece il settore che ha tenuto a galla l'economia genovese nel secondo semestre 2023 grazie soprattutto agli stranieri: +8% il fatturato Italia, +7,2% quello estero, +4,3% gli occupati.

"C'è un susseguirsi di avvenimenti non positivi che rendono difficoltosa la ripresa che sembrava abbastanza importante dopo il Covid e le sue conseguenze - commenta Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova -, invece le attese vengono ogni volta rimesse in discussione. Negli ultimi anni ci stiamo quasi abituando, non appena le acque cominciano a calmarsi ricominciano per un motivo o per l'altro ad agitarsi. E' scoppiata una guerra, una seconda guerra e ora il Mar Rosso".





