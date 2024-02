Calcio: Genova, striscione di insulti davanti a sede Secolo XIX

Uno striscione di insulti rivolto ai giornalisti del Secolo XIX firmato da sedicenti tifosi della Sampdoria è stato attaccato durante la notte davanti alla sede del quotidiano ligure. Lo striscione è stato poi fatto sparire.

Dura la posizione di Associazione ligure dei giornalisti e Ussi che esprimono piena solidarietà "ai colleghi del Secolo XIX che sono stati oggetto di un attacco da parte di sedicenti tifosi della Sampdoria che ieri notte hanno appeso uno striscione fuori dalla sede del giornale, in piazza Piccapietra a Genova, attaccando i giornalisti 'colpevoli' a loro dire di avere fatto un'informazione corretta e precisa. Non saranno certo episodi di questo tipo a fermare i colleghi del Decimonono - scrive il sindacato - che con puntualità e professionalità continueranno a svolgere il proprio lavoro come sempre hanno fatto, senza farsi intimidire da azioni del genere che sono opera di soggetti che non rappresentano il mondo del tifo blucerchiato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA